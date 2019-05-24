Глава МИД Великобритании выдал «секретное оружие» НАТО

Лондон, , 09:49 — REGNUM Общие ценности стран — членов Североатлантического альянса являются «секретным оружием» НАТО в киберсфере. Такое заявление на пресс-конференции в рамках форума NATO Cyber Defence Pledge Conference, который проходит в Лондоне, сделал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

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«Оппоненты пытаются поколебать веру людей в наши ценности, такие как демократические выборы. Мы должны защитить наши общие ценности», — сказал Хант.

При этом дипломат добавил, что у стран, входящих в состав Североатлантического альянса, до сих пор нет полноценной «стратегии сдерживания» в киберсреде. Хант, слова которого приводит РИА Новости, отметил необходимость найти способ принять эту стратегию, «поскольку в случае, если противники попытаются напасть, мы заплатим за это».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил Россию в стремлении найти уязвимости в критически важных объектах инфраструктуры многих стран. По его словам, «российская угроза» нависла и над основными правительственными сетями. Британский центр кибербезопасности последние полтора года передавал имеющиеся у него сведения о российской киберактивности многим странам, включая союзников по НАТО.

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