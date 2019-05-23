Киберсети многих стран — под прицелом России, полагает британский МИД

Лондон, , 10:07 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил Россию в стремлении найти уязвимости в критически важных объектах инфраструктуры многих стран. Об этом говорится в его речи, фрагменты которой опубликованы пресс-службой Форин-офиса 23 мая в преддверии выступления Ханта на конференции НАТО по вопросам кибербезопасности.

«Мы считаем, что российские спецслужбы взяли на прицел критически важные объекты национальной инфраструктуры во многих странах для того, чтобы найти их уязвимые места», — говорится в заявлении Ханта.

«Российская угроза», согласно утверждению министра, нависла и над основными правительственными сетями. Британский центр кибербезопасности последние полтора года передавал имеющиеся у него сведения о российской киберактивности многим странам, включая союзников по НАТО.

Хант отмечает, что кибероперации задуманы в том числе для вмешательства в выборные процессы.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны регулярно обвиняют Россию в причастности к кибервмешательствам, не предъявляя при этом внятных доказательств. Москва также регулярно отвергает подобные обвинения.

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