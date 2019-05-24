Помпео назвал ложью заявления Huawei об отсутствии связей с властями Китая

Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Генеральный директор Huawei сказал неправду «американскому народу» о связях компании с китайским правительством. Такую уверенность в интервью американскому каналу CNBC высказал госсекретарь США Майк Помпео.

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По его словам, Huawei действительно работает с властями Китая, несмотря на то, что китайский телекоммуникационный гигант неоднократно отрицал это.

«Они сказали, что не работают с китайским правительством — это ложь, — заявил Помпео. — Компания тесно связана не только с Китаем, но и с Коммунистической партией Китая».

Как отметил госсекретарь США, эти «связи ставит под угрозу американские данные, проходящие через эти сети».

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США могут рассмотреть вопрос с Huawei в рамках торговой сделки с Китаем

Напомним, Huawei, лидер в области технологий 5G, пытается заключить контракты по всему миру, включая Великобританию и Германию, чтобы построить сеть, которая сделает интернет значительно быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе США внесли компанию Huawei Technologies Co Ltd в торговый чёрный список, введя ряд запретов на использование телекоммуникационного оборудования китайской корпорации. На фоне этого американская корпорация Google прекратила сотрудничество с китайской компанией. Однако для поддержания существующей коммуникационной инфраструктуры министерство торговли США выдало временные лицензии на использование продукции Huawei юридическим и физическим лицам.

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