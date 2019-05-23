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«Опасный прецедент»: Huawei о санкциях США против компании

Экономика

«США накладывает на Huawei несправедливые ограничения»

Берлин, 23 мая 2019, 14:22 — REGNUM  Санкции Соединенных Штатов против Huawei являются «опасным прецедентом» и противоречат ценностям международного бизнес-сообщества, заявил 23 мая зампредседателя совета директоров китайской компании Ху Хоукунь, передает агентство PDA.

«США накладывает на Huawei несправедливые ограничения на основе необоснованных обвинений», — заявил он на конференции в Берлине.

Вместе с тем Хоукунь приветствовал решения властей Германии и других европейских стран, которые не последовали примеру Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, развязанные США торговые войны против Китая наиболее остро отразились на компании Huawei. Так, американский гигант Google, являющийся поставщиком операционных систем для смартфонов на базе Android, приостановил сотрудничество с компанией.

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Торговая война между Китаем и США
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