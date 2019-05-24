Опубликованы предварительные итоги выборов в Европарламент в Нидерландах

Амстердам, , 08:34 — REGNUM В Нидерландах опубликованы предварительные итоги выборов в Европейский парламент, прошедшие в стране 23 мая. Об этом сообщает местный телеканал NOS со ссылкой на данные института Ipsos.

Вопреки прогнозам, основанным на опросах избирателей до выборов, фаворитом стала социал-демократическая Партия труда, набравшая около 18% голосов — она получит 5 из 26 мест в Европейском парламенте, отведенных для депутатов из Нидерландов. На втором месте оказалась Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте. Она может рассчитывать на 4 места в парламенте. Партия интеллектуала-евроскептика Тьерри Боде, вопреки ожиданиям, заняла лишь третье место с 11% голосов, что соответствует трем местам в парламенте. Правая Партия свободы Герта Вилдерса получит лишь одно депутатское кресло.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая избирательные участки открываются в Чехии и Ирландии. В большинстве из 28 стран Европейского союза выборы пройдут 26 мая. Всего избирателям предстоит выбрать 751 депутата.

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