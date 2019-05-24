Начинаются выборы в Европейский парламент в Чехии и Ирландии

Берлин, , 08:03 — REGNUM 24 мая открываются избирательные участки на выборах в Европейский парламент в Чехии и Ирландии, передает немецкий канал n-tv.

В Ирландии, где зарегистрированы 3,7 млн избирателей, голосование продлится один день до 23 часов. В конце дня ирландская вещательная компания RTÉ огласит предварительные итоги.

В Чехии голосование разделено на два дня: в первый день участки будут открыты с 14 до 22 часов, во второй — с 8 до 14. В этой стране зарегистрированы около 8,5 млн избирателей. Публикация предварительных итогов выборов в Чехии не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в 28 странах Европейского союза (ЕС) проходят с 23 по 26 мая. В общей сложности более 400 млн человек имеют право голоса в выборе 751 депутата Европейского парламента. Великобритания, притормозившая процесс выхода из ЕС, также принимает участие в выборах.

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