Не добравшиеся до Турции F-35 приютит Польша?

Варшава, , 05:22 — REGNUM Польские военные прицениваются к самым современным американским истребителям пятого поколения F-35. Почему именно эта машина привлекла их внимание, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Польским ВВС наступает время обновления своего авиапарка. Имеющиеся на вооружения у Польши истребители третьего поколения Су-22 устарели морально и физически, да и более совершенный Миг-29 исчерпает свой ресурс к 2025 году. Заменить предстоит около половины имеющихся самолетов. Но F-35 — довольно дорогая машина, почему же Варшава выбирает именно его, а не шведские или французские истребители?

Именно сейчас «подвернулась оказия», связанная с тем, что США запретили поставлять F-35 Турции, а необходимость перебросить этот заказ дает Польше возможность успешность поторговаться. Польские ВВС заметно усилятся, если будут дополнены 32 единицами F-35, но не угрожает ли такое усиление России?

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Почему Польша хочет купить американские истребители F-35?»