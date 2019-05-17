Почему Польша хочет купить американские истребители F-35?

Леонид Нерсисян, , 21:22 — REGNUM

Секретарь (министр) военно-воздушных сил (ВВС) США Хизер Уилсон заявила, что американская делегация планирует провести в мае 2019 года консультации с представителями оборонного ведомства Польши на тему приобретения истребителей пятого поколения F-35. На переговорах планируется обсудить стоимость закупки американских самолётов, а также какие возможности получат ВВС Польши в случае усиления новыми машинами. Заинтересованность в приобретении истребителей этого типа не скрывают и в министерстве обороны Польши. Каковы перспективы этой сделки, и какие самолёты могут заменить американские F-35?

Польше необходимо заменить устаревшие истребители

В ВВС Польши присутствуют как советские, так и американские истребители. Что касается машин производства СССР, то речь идёт о 31 единице истребителей четвёртого поколения МиГ-29 и 18 единицах истребителей третьего поколения Су-22 (экспортная модификация Су-17). Что касается американских самолётов, то в польском арсенале имеется 36 истребителей F-16C и 12 F-16D (двухместная учебно-боевая модификация) в достаточно современной модификации Block 52+.

Относительно перспектив Су-22 всё достаточно просто — эти машины устарели как морально, так и физически, а значит скоро будут списаны. Ситуация с МиГ-29 несколько иная — машины проходили ремонт с модернизацией (частично была обновлена электроника самолёта), но даже с учётом этого ресурс самолётов был продлён только до 2025 года. Таким образом, примерно половина авиапарка ВВС Польши нуждается в плановой замене.

Почему F-35?

Польша имеет достаточно широкий выбор в том, что касается закупки военной техники — любая страна блока НАТО или ЕС не откажет Варшаве. Выбирая между готовыми и обкатанными машинами поколения 4+ (современные модификации американских F-16 и F-15, шведские JAS-39 Gripen, французские Dassault Rafale и т.п.) и единственным доступным для Польши истребителем пятого поколения — F-35, Варшава выбрала последний. На это решение могли повлиять целый ряд факторов. Вероятно, Польша изначально была нацелена на приобретение лёгкого однодвигательного истребителя, эксплуатация которого, как правило, обходится заметно дешевле, чем в случае тяжёлых двухдвигательных машин. Если бы речь шла о выборе истребителя поколения 4+, то выбор наверняка пал бы на дополнительные партии F-16. Однако Варшавой принято другое решение — ставка сделана на машины пятого поколения F-35, наверняка, в модификации F-35A (для ВВС), несмотря на дороговизну и некоторую «сырость» истребителя. Свою роль в таком развитии событий может сыграть и запрет США поставлять F-35 Турции — необходимость быстрого поиска замены этому заказу может позволить Варшаве выторговать более выгодные условия сделки.

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На сегодняшний день стоимость F-35A составляет около $89,2 млн, к 2020 году планируется снижение стоимости до $80 млн, при этом Польша планирует приобретение 32 машин этого типа. Стоимость контракта сопоставимого объёма для Бельгии составила $6,53 млрд (на 34 машины) — он включает в себя сервисное обслуживание, и, возможно, авиационное вооружение.

Надо сказать, что замена устаревающих МиГ-29 на F-35 действительно заметно усилит ВВС Польши. Более того, кардинально более высокий уровень совместимости имеющихся F-16 и закупаемых F-35 (как в плане связи, так и авиационного вооружения) позволит сделать истребительную авиацию единым целым. В дополнение надо сказать и о том, что Польша уже подписала контракт на четыре батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot PAC-3. Эти системы противовоздушной / противоракетной обороны также, как и американские истребители оснащены системой передачи данных Link 16, соответственно возможно обеспечение очень слаженной работы ПВО и истребительной авиации. За счёт этого даже российским вооружённым силам в гипотетическом конфликте придётся затратить достаточно ощутимое количество средств на подавление этих целей. Другое дело, что в России в принципе отсутствует всякое обсуждение даже возможности осуществления какого-либо нападения на страны блока НАТО (говорить о предсказуемости перехода такой войны в глобальную не приходится). Прямое нападение на Россию — также сценарий, близкий к научной фантастике, учитывая наличие у России стратегических ядерных сил.