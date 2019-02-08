Не ранее, чем через месяц: об освобождении Марии Бутиной

Барнаул, , 07:50 — REGNUM Российская гражданка Мария Бутина, арестованная в США по обвинениям в работе иностранным агентом без регистрации, уже полгода находится в тюрьме. Как сообщил ИА REGNUM её отец — Валерий Бутин — конкретных сроков освобождения Марии адвокаты не называют.

«На предстоящем заседании ни на что не надеемся, рассчитываем, что суд будет удовлетворён ходом дела и будет назначено последнее заседание, на котором огласят приговор. Когда Мария сможет приехать в Россию, не знают даже адвокаты — всё будет единолично решаться судьей. Моё общение с ними по-прежнему строится в общих фразах — детали не обсуждаются. Но, судя по тому, что пишут в прессе, после судебных слушаний, которые состоятся 12 февраля, адвокаты не исключают, что до шести недель продлится эта процедура.

Возможно даже так, что назначат ещё одно судебное заседание, которое будет связано с приговором, а потом в течение шести недель будет решён вопрос с освобождением. Там сложная какая-то схема. В общем, после 12 февраля месяц, наверное, ещё продлится процесс — как минимум», — пояснил Валерий Бутин.

Он также отметил, что последний раз удалось поговорить с дочерью неделю назад: Мария позвонила отцу на телефон с новой SIM-картой.

«Связь с переменным успехом. Полторы недели назад связь была, и вот уже неделю её может не быть. Причина какая то техническая, хотя однозначного ответа нет. Но я не думаю, что это чьи-то козни — смысла никакого нет. Наши консульские сотрудники воюют с этой проблемой», — отметил Валерий Бутин.

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Относительно условий заключения Марии, то, по признанию её отца, «с этим всё обычно, стабильно».

«Каких-то отклонений на сегодняшний день нет. Настрой у неё нормальный, она надеется, что в ближайшие месяц-полтора всё разрешится. Возможные решения, которые ожидаются, это депортация. Это хорошо, скорее бы, — но еще не меньше месяца, по нашим ожиданиям», — отметил Валерий Бутин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2018 года гражданка России Мария Бутина была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне. Её обвинили в том, что она якобы пыталась налаживать связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений.

В декабре 2018 года американские СМИ известили, что Мария частично признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам. Не исключено, что Бутина пошла на сделку со следствием, поскольку из текста первоначального обвинения были исключены статьи о шпионаже. Это произошло после нескольких месяцев, проведённых ею в одиночной камере. Российские дипломаты, навещающие Бутину в американской тюрьме, не раз указывали, что это превышает все допустимые лимиты, установленные так называемыми «правилами Нельсона Манделы».

На днях адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сделал заявление о том, что его подзащитная может быть освобождена в ближайшие шесть недель. Напомним, Валерий Бутин отмечал ранее, что его дочь не собирается получать американское гражданство, что это «полнейшая глупость и ложь».

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