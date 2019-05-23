Четверг, 23 Мая 2019 года
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На парламентских выборах в Индии победила правящая коалиция

Политика

Окончательные результаты голосования станут известны вечером 23 мая

На парламентских выборах в Индии победила правящая коалиция
Narendra Modi
Нарендра Моди среди сторонников Бхаратия джаната парти

Нью-Дели, 23 мая 2019, 09:18 — REGNUM  На парламентских выборах в Индии одержала победу правящая коалиция «Национальный демократический альянс» (НДА) во главе с партией «Бхаратия джаната парти» (БДП), свидетельствуют данные ЦИК страны.

Так, в настоящее время у НДА 310 мест в нижней палате индийского парламента из 543 возможных. Голосование проходило с 11 апреля по 19 мая в 29 штатах и семи союзных территориях Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Индии состоялся заключительный седьмой этап всеобщих парламентских выборов. Ожидается, что результаты голосования станут известны вечером 23 мая.

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