Оппозиция Индии готовится выступить единым фронтом против правящей партии

Нью-Дели, , 15:35 — REGNUM Главный министр индийского штата Андхра-Прадеш и председатель оппозиционной партии Телугу десам (ТДП) Чандрабабу Найду провел встречу с Маматой Банерджи, главой штата Западная Бенгалия и лидером оппозиционного Всеиндийского тринамул конгресса (ВТК). Об этом 20 мая сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

В ходе встречи лидеры оппозиционных партий обсудили условия формирования в парламенте единого блока, направленного против правящей Бхаратия джаната парти (БДП). Примечательно, что переговоры оппозиционных деятелей прошли спустя день после обнародования данных экзитполов, пророчащих победу Национального демократического альянса (НДА) — коалиции партии во главе с БДП. Чандрабабу Найду не воспринял всерьез результаты опросов граждан после голосования и заявил, что «экзитполы не смогли уловить дух и настрой народа». Ранее глава штата Андхра-Прадеш также провел встречи с другими оппозиционными лидерами, в том числе с Акхилешем Ядавом (Социалистическая партия), Маявати (Бахуджан самадж парти, или БСП), семьей Ганди (Индийский национальный конгресс, или ИНК), Ситарамом Йечури (Коммунистическая партия Индии (марксистская), или КПИ).

Напомним, что 19 мая в Индии состоялся заключительный седьмой этап всеобщих парламентских выборов. Ожидается, что результаты голосования станут известны 23 мая.