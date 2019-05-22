Сирийская армия вытесняет боевиков из города Кафр-Набудех

Дамаск, , 18:09 — REGNUM Днем 22 мая резко возросла активность российской и сирийской авиации. Мощные удары с воздуха наносятся по южным районам провинции Идлиб. Задача — не допустить подкрепления джихадистов к городу Кафр-Набудех. ИА REGNUM уже сообщало об ожесточенных боях за этот стратегический населенный пункт.

Активность ВКС РФ также связана с сегодняшней попыткой обстрела боевиками российской авиабазы в Хмеймиме. По данным минобороны РФ, было выпушено 17 реактивных снарядов из РСЗО. Девять из них были перехвачены системой ПВО базы, восемь не долетели до цели. Обстрел базы прошел на фоне широкомасштабного контрнаступления боевиков по всему фронту на северо-западе провинции Хама.

22 мая днем Сирийская арабская армия предприняла наступление на город Кафр-Набудех с двух направлений и сумела вернуться в город с запада. Сейчас идет работа над тем, чтобы отбить оставшиеся районы, которые пока находятся под контролем боевиков. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Джихадисты изо всех сил пытаются удержаться в данном населенном пункте. Они несут тяжелые потери в живой силе. По данным военного источника издания, уже убиты более 80 исламистов. Большая часть убитых боевиков приходится на первые шесть часов наступательной операции. Сирийские военные также несут потери. Погибли около 30−40 военнослужащих.