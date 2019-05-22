В Сирии идут ожесточенные бои за стратегический город Кафр-Набудех

Дамаск, , 13:59 — REGNUM Как уже сообщалось, с нуля часов 18 мая Сирийская арабская армия в одностороннем порядке прекратила огонь на северо-западе Сирии. 72-часовое прекращение огня в эти выходные дни было использовано джихадистами для переброски сил и подготовки массированного контрнаступления. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Из оккупированного Турцией региона Африн в провинции Алеппо в провинцию Хама были переброшены боевики из состава сил «Щит Евфрата». По словам военного источника издания, Турция всегда запрашивает у России перемирие, когда ее подконтрольные террористы проигрывают.

20 мая вечером прибывшие боевики из «Щита Евфрата» объединились с группировками на северо-западе Сирии и начали массированные атаки вдоль фронта Кафр-Набудех. Город подвергался атакам несколько раз.

Местные источники сообщали, что джихадистам даже удалось выбить из города сирийских военных. Однако сирийская армия смогла опять войти в город. СМИ боевиков начали распространять информацию, что Кафр-Набудех находится под их контролем, но нет никаких визуальных доказательств, подтверждающих эту информацию.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали фото взятого в плен в ходе штурма города полковника элитной дивизии сирийской армии «Силы Тигра» Абдула Карима Сулеймана.

Скорее всего, бои за город продолжаются. Чтобы обезопасить Кафр-Набудех, Сирийской арабской армии необходимо взять вершину холма Таль-Сахер. Таль-Сахер возвышается над восточной частью Кафр-Набудеха, если он останется под контролем боевиков, город не будет в безопасности.