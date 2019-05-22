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Захарова назвала призыв Зеленского усилить давление на РФ большой ошибкой

Политика

Воззвания к третьим странам позитивных результатов не дадут

Захарова назвала призыв Зеленского усилить давление на РФ большой ошибкой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 22 мая 2019, 14:54 — REGNUM  Обращение президента Украины Владимира Зеленского к Соединенным Штатам с просьбой усилить санкции против России является «большой ошибкой», заявила 22 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении «дополнительных ограничительных мер» для разрешения ситуации с задержанными украинскими морякам — это ошибка. Большая ошибка», — заявила Захарова.

По ее словам, агрессивные заявления, угрозы, шантаж и воззвания к третьим странам позитивных результатов не дадут и могут ухудшить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в ходе встречи с представителями Белого дома и Конгресса США, прибывшими в Киев для участия в его инаугурации, поблагодарил американскую сторону за «лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины» и призвал к ужесточению санкций против России.

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МИД России
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