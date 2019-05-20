Понедельник, 20 Мая 2019 года
21:16:33 МСК

Зеленский призвал США усилить санкции против России

Политика

Новый президент Украины провёл переговоры с делегацией Вашингтона

Зеленский призвал США усилить санкции против России
Иллюстрация: Gov.ua
Встреча с делегацией из США

Киев, 20 мая 2019, 20:58 — REGNUM  Новый президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провёл встречу с представителями Белого дома и Конгресса США, прибывшими в Киев для участия в состоявшейся сегодня церемонии его инаугурации. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Как отмечается, в ходе встречи Зеленский поблагодарил американскую сторону за «лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

«США является мощным и очень серьёзным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России», — сказал президент.

Он отметил, что Украине не удастся «самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму», и потому страна нуждается в помощи со стороны Соединённых Штатов»

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.

Сообщается, что с американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

Читайте развитие сюжета: Зеленский встретился с президентом Грузии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президент Украины Владимир Зеленский
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить