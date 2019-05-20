Зеленский призвал США усилить санкции против России

Киев, 20 мая 2019, 20:58 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провёл встречу с представителями Белого дома и Конгресса США, прибывшими в Киев для участия в состоявшейся сегодня церемонии его инаугурации. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Как отмечается, в ходе встречи Зеленский поблагодарил американскую сторону за «лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».
«США является мощным и очень серьёзным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России», — сказал президент.
Он отметил, что Украине не удастся «самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму», и потому страна нуждается в помощи со стороны Соединённых Штатов»
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Сообщается, что с американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.
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