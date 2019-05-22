Парубий рассказал, к чему приведет указ Зеленского о роспуске Рады

Киев, , 13:27 — REGNUM Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады незаконный и приведет страну к конституционному кризису, заявил 22 мая спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, соответствующий указ главы государства противоречит действующей конституции.

«По моему мнению, указ президента — это не только неуважение конституции, но и заводит воюющую страну в конституционный кризис», — заявил Парубий на открытии заседания Рады.

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер Верховной радыАндрей Парубий заявил, что решение о роспуске парламента будет оспорено в Конституционном суде Украины.

Напомним, 20 мая на Украине состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что Раду он отправляет в отставку. 12 мая был подписан соответствующий указ.

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