Парубий призвал Зеленского «не искать пути капитуляции перед Россией»

Киев, , 12:58 — REGNUM

22 мая спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл внеочередное пленарное заседание парламента по просьбе президента Владимира Зеленского.

При этом Парубий обвинил Зеленского в желании провести референдум «о примирении с Россией».

«Сегодня 140 лет со дня рождения главного атамана войска и флота УНР Симона Петлюры. А уже завтра 23 мая украинцы будут отмечать день героя. В этот день в 1938 году большевистский агент в Роттердаме убил лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Коновальца. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда бы не предложили украинцам референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией и воевали за Украину», — заявил Парубий.

Он рекомендовал президенту и его команде «хорошо выучить уроки украинской истории и не искать пути капитуляции перед Россией».

«Для тех, кто предлагает помириться с Россией напомню, именно 22 мая 2014 года я был секретарем совета национальной безопасности и обороны, возле украинской Волновахи россияне жестоко и цинично расстреляли колонну украинской 51-й бригады. Тогда трагично погибло 18 украинцев. Не допустим, чтобы жизни украинцев были отданы зря… Мы их не предадим», — призвал Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский вынесет на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — рассказал Богдан.