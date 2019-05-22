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Роспуск Рады поддерживает 70% жителей Украины — опрос

Политика

Против — сторонники экс-президента Петра Порошенко

Киев, 22 мая 2019, 12:58 — REGNUM  Идею досрочных парламентских выборов на Украине поддерживает 70% опрошенных. Результаты исследования опубликовала социологическая группа «Рейтинг» 22 мая на официальном сайте.

Наибольшей поддержкой идея досрочных выборов пользуется на юге и востоке Украины — более 80%. В остальных регионах эта цифра не опускается ниже 60%. Против — большинство сторонников «Блока Петра Порошенко» и партии «Солидарность».

Всего было опрошено 2000 человек. Опрос проводился с 16 по 21 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что решение о роспуске парламента будет оспорено в Конституционном суде Украины.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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