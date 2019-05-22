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Организаторы «Евровидения» могут наказать Исландию за флаги Палестины

Политика

Они заявили, что своими действиями делегация страны нарушила правила конкурса

Иерусалим, 22 мая 2019, 08:27 — REGNUM  Организаторы конкурса «Евровидение» могут ввести санкции против Исландии из-за действий участников её делегации. Об этом 21 мая сообщил сайт телеканала Deutsche Welle.

Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что конкурс «Евровидение» не является политическим и его правила не позволяют демонстрировать флаги, не входящие в список разрешенных. Сейчас организаторы решают, какое наказание может понести Исландия.

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Напомним, во время финала «Евровидения», когда делалось объявление по поводу количества баллов, полученной исландской группой Hatari, члены музыкального коллектива держали в руках флаги Палестины. Подобное поведение вызвало бурную реакцию в соцсетях — многие пользователи потребовали дисквалификации делегации страны.

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Конкурс «Евровидение»
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