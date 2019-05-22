Поп-группа «Френдзона» попала в опалу?

Москва, , 05:38 — REGNUM Рекомендации опекунам, попечителям и приёмным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона» поступили в виде письма в органы соцзащиты и муниципалитеты от московского департамента труда, передаёт РБК.

Отмечается, что, в свою очередь, в московский департамент труда такая информация поступила от Татьяны Потяевой, уполномоченного по правам человека по Москве. Согласно сообщению, творчество «Френдзоны» может нанести вред детям, поскольку включает элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и порнографии.

Между тем Потяева заявила РБК, что не призывала к запрету группы, а, получив коллективное обращение от родителей детей, посетивших концерт «Френдзоны», обратилась в московский департамент труда.

«Я просила проверить, изучить и прислать мне информацию, что это за представление такое», — пояснила Потяева.

Омбудсмен отметила, что ответ на обращения из департамента не получила. Тогда она направила в департамент само обращение родителей, сопроводив его просьбой «дать пояснение по каждой из позиций, которые там были указаны».

Согласно решению департамента, концерты «Френдзоны» в российской столице будут запрещены, из общего доступа изымут те песни, которые содержат «вышеупомянутую информацию».

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