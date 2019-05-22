Перенос оптимизации в образовании Якутии – «попытка подсластить пилюлю»

Якутск, , 06:50 — REGNUM От планов оптимизации в образовании, здравоохранении и культуры Якутии руководство республики не отказывается, не смотря на предложение главы региона Айсена Николаева отменить постановление № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры республики». Такое мнение высказал политолог Андрей Данилов, комментируя заявление главы Якутии о намерении рекомендовать председателю регионального правительства Владимиру Солодову упразднить этот документ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я бы не сказал, что речь идет об отмене постановления № 202 в чистом виде, — сказал эксперт ИА SakhaDay. — Это, скорее всего, попытка смягчить и подсластить пилюлю, поскольку все равно будут разрабатывать новый проект. От планов никто не отказывается. Возможно, следующее решение о реорганизации будет менее жестким — если не сократят на 15 млрд, то сократят на 10−8 млрд — но оно будет. То есть это попытка некоего компромисса, на который общественность не должна покупаться».

Андрей Данилов подчеркнул, что постановление № 202 создавалось ради сокращения расходов, а экономию на образовании он считает преступной.

«Абсурдно утверждать, что сокращение расходов увеличит качество образования и повысит эффективность. Наоборот, если увеличить финансирование школ, работников школ, затраты на материально-техническую базу, то мы получим гораздо лучший результат. Ведь чем больше ты вкладываешь сил, средств, материальных ресурсов, тем больше отдача», — уверен политолог.

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При этом он отметил, что система образования, как любая система, нуждается в изменения, но они должны быть более системными и выверенными.

«Вызывают удивление и сжатые сроки. Разве можно за три месяца разработать столь масштабную программу по реорганизации? Это нереально. Нужны исследования и доказательства, а не пустые слова. Я вижу только экономическое обоснование — просто люди хотят сэкономить, так как денег выделяется все меньше и меньше», — констатировал также Андрей Данилов.

Напомним, председатель правительства Якутии Владимир Солодов заявил, что постановление №202 — не догма и не документ прямого действия, и оно будет оменено в течение двух дней «во избежание неправильных трактовок и автоматического применения». Премьер-министр республики также обещал до 1 сентября 2019 года отдельно в каждом районе региона будет разработана конфигурация сети учреждений, которая позволит повысить качество образования, здравоохранения и других сфер социальной жизни. Осуществляя эти изменения, в правительстве Якутии намерены руководствоваться необходимостью оптимального и максимально эффективного использования каждого бюджетного рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал отменить вызвавшее волну возмущения постановление правительства Якутии № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры республики».

«Взамен этого до 1 сентября 2019 принять новое постановление, в котором по каждому району республики будут прописаны определённые и чёткие согласованные решения», — подчеркнул Айсен Николаев.

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В соответствии с постановлением правительства Якутии № 202 некоторые школы и детские сады должны быть ликвидированы или реорганизованы. То есть средние общеобразовательные школы с определенным количеством учеников должны быть преобразованы в школы основного образования (9-классные) или в начальные (4-классные), либо превращены в филиалы более крупных школ. Перечень заведений, реорганизуемых или ликвидируемых на основании стандартов, содержащихся в постановлении правительства республики, уже сформирован, в него попали 202 школы и 135 детских садов, писали СМИ республики.