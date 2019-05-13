Жители сёл Якутии призывают главу региона к здравомыслию: Опомнитесь!

Якутск, , 08:04 — REGNUM Жители Якутии просят внести изменение в постановление правительства республики «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов» так, чтобы в нём учитывалось мнение якутян. Люди опасаются массовых сокращений, переживают, что без работы останутся 11 тыс. человек и распространяют в соцсетях обращение с хэштэгом #нетсокращениямвселахЯкутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Надо учитывать мнение граждан, ведь мы живём в гражданском демократическом обществе, у нас у всех есть равные права, как написано в Конституции РФ», — говорится в открытом письме главе региона Айсену Николаеву, авторы которого — представители «Общества Независимых экологов Саха Сирэ».

В обращении говорится о том, что если есть две школы в селе с жителями до 2 тыс. человек, то их соединят, а учителей сократят. Фельдшерские пункты тоже будут убирать в зависимости от расстояний и количества постоянно проживающих людей, отмечается в письме.

«Это шаг назад, наши дети где будут учиться и как? Как люди будут лечиться? Кто придумал эти нормативы? Мы за образование в сёлах, за здоровье граждан! Айсен Сергеевич, опомнитесь! Ведь у нас самая богатая Республика, с жителями всего 1 млн. Неужели хотя бы работой нельзя их обеспечить? Как учителя будут справляться, если будут соединяться две школы? Где поддержка сельской местности?», — задаются вопросами авторы открытого письма.

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Они напоминают главе республики о том, что есть статья Конституции 43, п. 1, в соответствии с которым «каждый имеет право на образование» и п. 2, которым «Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего образования».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля глава Якутии Айсен Николаев заявил о том, что в республике существует проблема перенасыщенности бюджетных учреждений сотрудниками руководящего звена: их 30% и больше от количества всего персонала, а должно быть не более 16%. Так Айсен Николаев аргументировал необходимость издания приказа об утверждении методики формирования модельного штатного расписания сотрудников учреждений, подведомственных министерствам здравоохранения, образования и культуры республики. Фактически в школах, больницах и клубах республики пройдёт оптимизация, сократить планируется более 10 тыс. штатных единиц.

«Здесь, конечно же, гораздо больше страхов и вымысла, чем каких-то решений, — заявил Айсен Николаев. — Мы все понимаем, что бюджетная сфера нашей республики достаточно серьёзно деформирована. Деформирована не в той части, что у нас слишком много, как мы считаем, учителей или работников медучреждений. У нас на самом деле во всех бюджетных учреждениях практически без исключений раздут административно-управленческий аппарат. Я считаю, что в бюджетном учреждении не может быть такого, что на каждые три человека один из них начальник».

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