Глава Якутии рекомендовал отложить оптимизацию в региональном образовании

Якутск, , 05:59 — REGNUM Вызвавшее волну возмущения постановление правительства Якутии № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры республики» глава региона Айсен Николаев рекомендовал отменить. Об этом он заявил по итогам совещания по социально-экономическому развитию Усть-Янского района республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Оптимизация школ Якутии: «Никакого диалога с муниципалитетами не будет»

«Я буду рекомендовать председателю правительства Якутии Владимиру Солодову всё-таки постановление № 202, которое носит рекомендательный характер, отменить, — цитирует Айсена Николаева ЯСИА. — Взамен этого до 1 сентября 2019 принять новое постановление, в котором по каждому району республики будут прописаны определённые и чёткие согласованные решения».

Глава региона также подчеркнул, что документ, об отмене которого идёт речь, стал притчей во языцех из-за недостаточной разъяснительной работы ряда министерств и неправильной трактовки со стороны некоторых общественных организаций и политических партий.

Читайте также: Оптимизация в школах Якутии идёт по принципу «жить в сарае экономичнее»

«Я не скрываю, мы всё равно политику на уменьшение количества ненужных бюджетных учреждений, сокращение управленческого персонала в бюджетной сфере будем обязательно проводить, потому что это требование времени. Необходимо, чтобы каждый бюджетный рубль расходовался эффективно и приносил пользу в первую очередь нашим жителям», — также сказал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с постановлением правительства Якутии №202 некоторые школы и детские сады должны быть ликвидированы или реорганизованы. То есть средние общеобразовательные школы с определенным количеством учеников должны быть преобразованы в школы основного образования (9-классные) или в начальные (4-классные), либо превращены в филиалы более крупных школ. Перечень заведений, реорганизуемых или ликвидируемых на основании стандартов, содержащихся в постановлении правительства республики, уже сформирован, в него попали 202 школы и 135 детских садов, писали СМИ республики.

Читайте также: Жители сёл Якутии призывают главу региона к здравомыслию: Опомнитесь!

В сёлах Якутии это постановление вызвало волнения, настроение людей не изменило то, что премьер-министр региона Владимир Солодов 16 мая собирал журналистов на пресс-конференцию с целью поговорить о необходимости и плюсах грядущих перемен. Уже после этого мероприятия в блогах и соцсетях было распространено открытое письмо с требованием не проводить реорганизацию и ликвидацию школ, детских садов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.