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В Индонезии полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

Политика

Участники акции протестовали против результатов выборов

Джакарта, 22 мая 2019, 04:26 — REGNUM  Полиция Индонезии применила слезоточивый газ для разгона протестной демонстрации перед зданием агентства по наблюдению за выборами в столице страны Джакарте, сообщает Jakarta Globe.

Сообщается, что протестующие были сторонниками проигравшего на президентских выборах Правобо Субианто и выступали против результатов голосования. Протестная акция переросла в столкновения с полицией — протестующие начали забрасывать стражей порядка камнями, петардами и стеклянными бутылками. Полицейские для разгона демонстрации применили слезоточивый газ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральная избирательная комиссии Индонезии объявила результаты выборов президента страны, которые прошли 17 апреля 2019 году. По итогам голосования, победил действующий президент Индонезии Джоко Видодо с 55,5% голосов.

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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