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Проигравший на выборах в Индонезии Субианто призвал к мирной демонстрации

Политика

Кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто посоветовал провести мирную демонстрацию 22 мая

Джакарта, 21 мая 2019, 10:15 — REGNUM  Проигравший выборы президента Индонезии Прабово Субианто посоветовал провести мирную демонстрацию 22 мая, сообщает информационный портал Detik.

«Господа, мои друзья, особенно те, кто живет в Джакарте. Мы вместе понимаем, что люди обеспокоены, что мы обеспокоены большим мошенничеством, совершенным на всеобщих выборах», — заявил Прабово Субианто в видеообращении от 21 мая.

«Поэтому, друзья мои, какие бы действия, вы не хотели предпринять завтра, если вы действительно хотите меня услышать, я буду продолжать настаивать на том, чтобы все проходило в духе мира. Наши меры — это конституционные шаги, демократические, мирные без какого-либо насилия», — продолжил он.

По словам кандидата в президенты Прабово Субианто, его борьба не связана с личным поражением. Он стремится бороться за суверенитет народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Индонезии объявила результаты президентских выборов, состоявшихся в стране 17 апреля 2019 года. Победу одержал действующий президент Индонезии Джоко Видодо, набрав 55,5% голосов.

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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