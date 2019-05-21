Вучич обсудил со Слуцким ситуацию в Косово

Белград, , 22:15 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич обсудил с председателем комитета Государственной думы по международным делам Леонидом Слуцким «развитие российско-сербского сотрудничества во всех областях», сообщает 21 мая пресс-служба главы республики.

Как отмечается, в ходе беседы Александр Вучич подчеркнул значимость недавно состоявшейся в Пекине второй за текущий год встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он также выразил благодарность российской стороне за «твёрдую и активную поддержку Сербии в защите её территориальной целостности и независимости, отстаивании ею своих государственных и национальных интересов».

Сообщается, что Вучич проинформировал Слуцкого о ситуации в Косово и Метохии, в особенности о «ряде мер приштинских властей, которые, помимо застоя в диалоге, вызвали ухудшение условий жизни косовских сербов».

Президент Сербии отметил, что диалог с властями Косово может быть возобновлён только в том случае, если Приштина «отменит необоснованные таможенные пошлины на сербские товары». При этом он заверил, что Сербия «всегда будет выбирать политику мира и стабильности».

Леонид Слуцкий, как сообщает пресс-служба, отметил, что «в Москве гордятся очень близкими отношениями двух стран», и заверил, что российская сторона «всегда будет поддерживать позицию Сербии, особенно в вопросе Косово и Метохии».

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