«Келейно — проще»: учитывать «различные мнения» московские власти не спешат

Москва, , 05:21 — REGNUM Мусором российская столица зарастать не должна, но и создавать из-за этого проблемы в других регионах — тоже, полагает президент РФ Владимир Путин. Обсуждая на медиафоруме ОНФ горячую ситуацию вокруг станции Шиес в Архангельской области, где строится крупный полигон для захоронения твёрдых коммунальных отходов из Москвы, Путин поделился своим видением ситуации. Каково оно и что оно значит для московского мэра, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Глава государства согласен, что опасения людей, живущих вблизи от строящегося полигона, не лишены оснований, и дал обещание обсудить проблему с Сергеем Собяниным и с руководителем Московской области, откуда тоже будут свозиться отходы в Шиес.

«Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», — сказал Путин.

Слова президента похожи назамечание руководителям двух регионов, в котором также указана и суть проблемы, которая состоит в отсутствии у чиновников учитывать различные мнения, не только подтверждающие их собственную позицию. Действительно — зачем вся эта морока, когда можно пройти коротким путем? На примере Москвы этот подход виден и в таинственном строительстве мусоросжигательных заводов в Подмосковье, и в градостроительной политике столицы, преподносящей жителям неприятные сюрпризы, и с проектом «Московская электронная школа», когда образовательный эксперимент — эксперимент на детях — власти начали без обсуждения с родителями и общественностью.

Читайте статью Евгения Цоца «Путин заметил методы Собянина. И не одобряет».