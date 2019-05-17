Путин заметил методы Собянина. И не одобряет

Евгений Цоц, , 10:21 — REGNUM

Президент России Владимир Путин прокомментировал усложняющуюся ситуацию с московским мусором в Архангельской области. На медиафоруме ОНФ 16 мая ему задали вопрос о противостоянии, развернувшемся возле станции Шиес.

В этом месте строится крупный полигон для захоронения твёрдых коммунальных отходов из Москвы и Московской области. В Архангельской области не раз проходили массовые митинги, на которых жители заявляли о своём несогласии со строительством. В мае между представителями охранной организации и активистами произошёл силовой конфликт.

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Глава государства указал на чувствительность проблемы и отметил, что «опасения и тревоги у людей не лишены оснований».

«Москва не может мусором зарастать. Но и в других регионах не нужно создавать проблемы. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и с Сергеем Семёновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», — сказал Путин.

Он добавил, что вообще не понимает, зачем создавать полигон в непосредственной близости от населённых пунктов.

Слова президента можно расценить как замечание руководителям двух регионов. Он удивительно точно указал на суть проблемы — нежелание чиновников договариваться с широким кругом лиц и учитывать различные мнения. Ведь есть короткий путь, позволяющий сократить до минимума число звеньев в цепи.

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Такой подход, как известно, свойственен мэру столицы Сергею Собянину и проявляется в самых разных сферах. Те же мусоросжигательные заводы Подмосковья, создаваемые в интересах столицы, окутаны завесой таинственности. Никто не знает, законно ли их строительство, имеются ли документы, что и когда будет построено, сколько леса вырублено, кто проводит работы. Конкретными сведениями попросту обделяют население, экологов и журналистов.

Состоит из «сюрпризов» для москвичей и градостроительная политика мэрии, когда главные договорённости достигаются между властью и инвесторами. И тогда неожиданно для горожан появляются неудобные уплотнительные объекты. И вроде бы все формальные процедуры проведены, однако жители впервые узнают о точечной застройке, лишь когда возводится забор и приезжает строительная техника. И тогда перед людьми встаёт выбор: отступить или начать продолжительную изнуряющую борьбу, в ущерб личным делам, работе, отдыху.

Особенно показательна ситуация с проектом «Московская электронная школа». Власти начали образовательный эксперимент, не обсудив его ни с родителями детей, ни с научной общественностью. Более того, не были проведены необходимые в таких случаях медицинские исследования. И это не помешало распространить эксперимент сразу на весь город, продавив свою волю и фактически принудив всех школьников к новым правилам.

Как выяснилось, методы работы Собянина стали заметны Путину. И он их не одобряет.

О том, что Москве следовало иначе подойти к организации захоронения своего мусора, читайте в статье ИА REGNUM «Японские» острова из московского мусора станут альтернативой Шиесу?