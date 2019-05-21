Вторник, 21 Мая 2019 года
11:59:17 МСК

В Абхазии на акцию протеста оппозиции вышли около 200 человек

Политика

Рядом с митингующими дежурят сотрудники полиции и спецназ

Сухум, 21 мая 2019, 11:59 — REGNUM  Порядка 200 человек вышли на акцию протеста оппозиции в центре столицы Абхазии Сухуме, сообщает 21 мая РИА Новости.

Отмечается, что рядом с митингующими дежурят сотрудники полиции и спецназ. В городе не ходит общественный транспорт. Вместе с тем школы и больницы работают в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая у здания парламента в столице Абхазии начался митинг с требованием перенести на осень выборы президента республики. Представители оппозиции в ночь на 21 мая сообщили о блокировании моста и республиканской трассы, ведущей в столицу.

Читайте также: Абхазская оппозиция заблокировала дороги, ведущие в столицу республики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить