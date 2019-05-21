В Абхазии на акцию протеста оппозиции вышли около 200 человек

Сухум, , 11:59 — REGNUM Порядка 200 человек вышли на акцию протеста оппозиции в центре столицы Абхазии Сухуме, сообщает 21 мая РИА Новости.

Отмечается, что рядом с митингующими дежурят сотрудники полиции и спецназ. В городе не ходит общественный транспорт. Вместе с тем школы и больницы работают в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая у здания парламента в столице Абхазии начался митинг с требованием перенести на осень выборы президента республики. Представители оппозиции в ночь на 21 мая сообщили о блокировании моста и республиканской трассы, ведущей в столицу.

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