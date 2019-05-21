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Абхазская оппозиция заблокировала дороги, ведущие в столицу республики

Политика

Действия протестующих привели к транспортному коллапсу на подъезде к Сухуму

Сухум, 21 мая 2019, 09:36 — REGNUM  Трасса, ведущая в столицу Абхазии, перекрыта представителями оппозиции, возможность проезда в Сухум предоставляется исключительно автомобилям, в которых находятся дети, и машинам скорой помощи, 21 мая сообщили сотрудники Гагрского районного отделения милиции.

По данным, предоставленным сотрудниками правоохранительных органов, скопление транспорта, вызванное действиями протестующих, занимает около 1 километра.

Поводом для данной акции протеста стал отказ парламента удовлетворить требование оппозиции — пересмотреть сроки выборов президента. Оппозиция начала акции протеста 20 мая, после того как стало известно, что перенос выборной кампании с лета на осень, которого она добивалась, не состоится.

Ответом на жесткую позицию, занятую парламентом, стало заявление о начале бессрочных протестных действий в столице, в центре которой на данный момент находится более сотни протестующих, и проведении акций неповиновения по всей территории республики.

Представители оппозиции в ночь на 21 мая сообщили о блокировании моста и республиканской трассы, ведущей в Сухум. Помимо этого, в Гагрском районе и в селе Тамыш Очамчырского района перекрыт переезд через реку Бзыбь и дороги, ведущие от границ республики с Россией и Грузией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая у здания парламента в столице Абхазии начался митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии, который провела оппозиция.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии

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Акции протеста
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