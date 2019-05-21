Иран намерен увеличить вчетверо производство низкообогащенного урана

Тегеран, , 00:39 — REGNUM Иран намерен увеличить в четыре раза производство низкообогащенного урана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.

Ранее, согласно ядерной сделке, Ирану было разрешено производить низкообогащенный уран количеством не более 300 килограммов.

Теперь Иран заявляет, что будет производить большее ранее оговоренного лимита, так как Соединенные Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в одностороннем порядке.

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Агентство отмечает, что, согласно сделке, Иран мог обогащать урановую руду до 3,67 процентов, чего недостаточного для производства атомного оружия. Также это существенно меньше, чем 20%, до которых Иран обогащал урановую руду до заключения СВПД.