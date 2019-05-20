«Спасение мира» руками Вашингтона может обернуться новой войной

Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Чем больше будет новых американских вторжений, тем большее число стран будет стремиться осадить США, и количество неизбежно перерастёт в качество, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 мая, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа об «экономических вторжениях».

Как сообщалось ранее, Трамп в интервью Fox News заявил, что он не хочет начинать новых войн, а единственные вторжения, которые он допускает — экономические. Президент США также заявил, что он не хочет войны с Ираном, но также не хочет дать этой стране «возможность разработать ядерное оружие».

«Судя по тому, что заявляют российские официальные круги, Иран выполняет свои обязательства по ядерной сделке. Во всяком случае, выполнял, пока её не нарушили США. Зачем они это сделали? Им опять показалось, что все другие — несмышлёныши и что только они сами знают, как «спасти мир». Это «спасение мира» руками Вашингтона может обернуться новой большой войной.

Понять государства, которые хотят найти способ обезопасить себя от американских вторжений, можно и нужно. Американцы настойчиво и последовательно попирают основополагающие принципы ООН: принцип суверенного равенства государств и принцип применения международных принудительных мер только по единогласному решению Совета Безопасности ООН.

Чем больше будет американских вторжений (все мы понимаем, что разговор о стремлении ограничиться только экономическими вторжениями — это демагогия), тем большее число стран и политических сил будет стремиться осадить США. Количество неизбежно перерастёт в качество. Мировой жандарм будет повергнут», — отметил Михаил Демурин.