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Дело Кочаряна приостановлено и передано в Конституционный суд Армении

Политика

Суд, по всей вероятности, обратился в КС для выяснения вопроса конституционности статьи 301.1 УК Армении (свержение конституционного строя), по которой выдвинуто обвинение Кочаряну и другим

Дело Кочаряна приостановлено и передано в Конституционный суд Армении
© Photolure
Роберт Кочарян

Ереван, 20 мая 2019, 18:53 — REGNUM  Решением суда производство по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова приостановлено. Об этом news. am сообщил адвокат Оганяна Карен Межлумян.

По его словам, только что звонили из аппарата суда, откуда сообщили о решении. Как отметил Межлумян, суд, по всей вероятности, обратился в КС для выяснения вопроса конституционности статьи 301.1 УК Армении (свержение конституционного строя), по которой выдвинуто обвинение Кочаряну и другим.

Ранее адвокаты экс-президента представили в суд подобное ходатайство, однако оно не было рассмотрено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд общей юрисдикции Еревана под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении Кочаряна под личное поручительство бывшего и действующего президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна.

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