Экс-президент Армении на свободе: суд учел поручительство главы Карабаха

Ереван, , 17:05 — REGNUM Суд общей юрисдикции Еревана сегодня, 18 мая, принял решение освободить бывшего президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи под поручительство.

16 мая нынешний и бывший руководители Нагорного Карабаха, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, лично явились в суд, чтобы представить поручительство для изменения меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Как и в дни прошлых судебных заседаний, которые проходили ранее на этой неделе, сегодня возле здания суда акции проводили как сторонники, так и противники бывшего президента Роберта Кочаряна. Их число было заметно больше обычного, и полиция была вынуждена стянуть дополнительные силы.

Напряженность возросла после новости об освобождении Кочаряна из-под стражи. Те, кто выступают за то, чтобы экс-президент оставался под арестом, пытались перенести протест в здание суда, однако их сдерживала полиция.

По уголовному делу о событиях 1−2 марта 2008 года экс-президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в узурпации власти по предварительному сговору с другими лицами. По этому делу проходят еще трое высокопоставленных должностных лиц.

Согласно другому обвинению, Роберт Кочарян в феврале и мае 2008 года получил от бизнесмена Сильвы Амбарцумян взятку в особо крупном размере.

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