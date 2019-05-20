Понедельник, 20 Мая 2019 года
10:58:52 МСК

Две сотни китайских миротворцев отбыли в Ливан с более чем годовой миссией

Политика

Китайские военные будут выполнять задачи по ремонту дорог, техническому обслуживанию инфраструктуры и предоставлению гуманитарной помощи

Пекин, 20 мая 2019, 10:58 — REGNUM  Очередная группа из 200 китайских миротворцев отправилась в Ливан с миротворческой миссией в рамках ООН, сообщает агентство Синьхуа.

Церемония проводов миротворцев, которая прошла 19 мая. Контингент состоит преимущественно из инженерных войск, но также есть и сотрудники специальных сил полиции, медицинский персонал и переводчики.

Читайте также: Китайские миротворцы отрыли в Ливане бесплатный госпитальБолее 12 месяцев миротворцы будут находится на территории юга Ливана и выполнять задачи по ремонту дорог, техническому обслуживанию инфраструктуры и предоставлению гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года группа из 100 китайских миротворцев отправилась в Судан из Пекина в рамках миротворческой миссии, которая продлится год.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотня китайских миротворцев направилась с годовой миссией в Судан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миротворческие миссии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить