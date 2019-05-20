Две сотни китайских миротворцев отбыли в Ливан с более чем годовой миссией

Пекин, , 10:58 — REGNUM Очередная группа из 200 китайских миротворцев отправилась в Ливан с миротворческой миссией в рамках ООН, сообщает агентство Синьхуа.

Церемония проводов миротворцев, которая прошла 19 мая. Контингент состоит преимущественно из инженерных войск, но также есть и сотрудники специальных сил полиции, медицинский персонал и переводчики.

Читайте также: Китайские миротворцы отрыли в Ливане бесплатный госпитальБолее 12 месяцев миротворцы будут находится на территории юга Ливана и выполнять задачи по ремонту дорог, техническому обслуживанию инфраструктуры и предоставлению гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года группа из 100 китайских миротворцев отправилась в Судан из Пекина в рамках миротворческой миссии, которая продлится год.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотня китайских миротворцев направилась с годовой миссией в Судан