Китайские миротворцы отрыли в Ливане бесплатный госпиталь

Бейрут, , 04:35 — REGNUM Китайские миротворцы в Ливане открыли бесплатную клинику, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Девять медицинских работников из госпиталя, аффилированного с многофункциональным инженерным подразделением 17-го китайского миротворческого контингента в Ливане провели в Бейруте консультации и лекции о борьбе с теми или иными болезнями для местного населения. Глава госпиталя Чжан Лэй отметил, что бесплатная клиника продолжит наращивать свою гуманитарную поддержку местного населения и обучение местного медицинского персонала.

Напомним, что 17-й миротворческий контингент прибыл в Ливан в мае текущего года. Миротворцы связались с местными деревенскими клиниками и предоставили бесплатное лечение почти 1,3 тыс. местными жителям, обеспечив их бесплатными лекарствами.