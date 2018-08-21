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Китайские миротворцы отрыли в Ливане бесплатный госпиталь

Общество

Глава госпиталя Чжан Лэй отметил, что бесплатная клиника продолжит наращивать свою гуманитарную поддержку местного населения и обучение местного медицинского персонала

Бейрут, 21 августа 2018, 04:35 — REGNUM  Китайские миротворцы в Ливане открыли бесплатную клинику, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Девять медицинских работников из госпиталя, аффилированного с многофункциональным инженерным подразделением 17-го китайского миротворческого контингента в Ливане провели в Бейруте консультации и лекции о борьбе с теми или иными болезнями для местного населения. Глава госпиталя Чжан Лэй отметил, что бесплатная клиника продолжит наращивать свою гуманитарную поддержку местного населения и обучение местного медицинского персонала.

Напомним, что 17-й миротворческий контингент прибыл в Ливан в мае текущего года. Миротворцы связались с местными деревенскими клиниками и предоставили бесплатное лечение почти 1,3 тыс. местными жителям, обеспечив их бесплатными лекарствами.

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Миротворческие миссии
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