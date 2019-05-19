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Греф: «Я не мечтаю вернуться в правительство»

Политика

Герман Греф возглавляет кредитную организацию с 28 ноября 2007 года

Москва, 19 мая 2019, 17:45 — REGNUM  Глава Сбербанка Герман Греф после ухода со своего поста не планирует возвращаться в правительство. Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

"Я не мечтаю вернуться в правительство, — сказал глава Сбербанка. — Я считаю, что я много времени провел там».

При этом Греф добавил, что в случае сверхэкстренной ситуации он готов пойти работать «туда, где нужно».

Как передавало ИА REGNUM, Герман Греф возглавляет кредитную организацию с 28 ноября 2007 года.

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