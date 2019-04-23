Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

Москва, , 10:45 — REGNUM У Сбербанка появился новый товарный знак. Как следует из базы данных СПАРК, он был зарегистрирован 8 апреля 2019 года.

Как пояснили в пресс-службе финансовой организации, регистрация товарных знаков является «одним из способов индивидуализации оказываемых услуг и укрепления защиты интеллектуальной собственности».

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«Направление на регистрацию указанных обозначений также отвечает указанным целям»,— приводит ТАСС слова представителя пресс-службы банка.

С какой целью был зарегистрирован товарный знак «Сбер», в Сбербанке не уточнили.

Добавим, что ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказывал, что банк развивает свою экосистему с онлайн-сервисом DocDoc, облачной платформой SberCloud, мессенджерами Dialog. Эта система должна получить новое название, один из возможных вариантов — Сбер».

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года акционерам Сбербанка будут выплачены самые высокие дивиденды по общему объёму в истории российских компаний. Ожидаемые выплаты в 1,3 раза превышают дивидендные выплаты за 2017 год и составят 361,39 млрд рублей.

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