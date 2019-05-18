СМИ узнали, что Huawei давно готовилась к жестким санкциям США

Пекин, , 10:56 — REGNUM Подразделение китайской компании Huawei по производству чипов HiSilicon давно готовилось к жестким санкциям со стороны США и готово обеспечить стабильные поставки в новых условиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо HiSilicon.

В письме, подлинность которого была подтверждена представителем Huawei, сообщается, что HiSilicon в течение многих лет вела разработку резервных технологий, которые могут понадобиться в случае полного запрета на поставки оборудования из США. Эти усилия позволят обеспечить стратегическую безопасность компании в условиях запрета администрации США (называемого в письме «сумасшедшим») на продажу американских технологий компании Huawei без специального разрешения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий запрет использование оборудования «иностранных противников».

Тогда же стало известно, что министерство торговли США ввело запрет на продажу американских технологий китайской компании Huawei.