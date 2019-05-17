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В Кремле прокомментировали ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

Политика

Власти города вели диалог с жителями Екатеринбурга до заявления президента страны

В Кремле прокомментировали ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге
Иллюстрация: Archi.ru
Проект-концепция храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

Москва, 17 мая 2019, 13:41 — REGNUM  Говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма в центре города неверно, заявил 17 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, власти города вели диалог с жителями Екатеринбурга до заявления президента страны Владимира Путина, который «более четко его сформулировал».

«В данном случае они прислушались, как региональная власть, в том числе и к мнению главы государства, которое было высказано», — сказал представитель Кремля, добавив, что российский лидер не вмешивался в данную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства после массовых протестов против установки храма в Екатеринбурге призвал провести опрос среди местных жителей. По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, форма опроса будет обсуждаться с депутатами гордумы и экспертами.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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