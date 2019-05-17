Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме

Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Главная цель — проведение опроса, к которому мы готовимся. По закону о местном самоуправлении мы будем обсуждать форму опроса с депутатами гордумы, чтобы выбрать максимально объективную форму опроса. Наша цель — сделать не быстро, а правильно», — сказал мэр.

Результаты опроса лягут в основу решения, которое примут мэрия и все участники процесса, пообещал Высокинский.

Напомним, протесты против храма Святой Екатерины вспыхнули с новой силой 13 мая 2019 года. Президент России Владимир Путин уже призвал провести опрос горожан по вопросу о строительстве религиозного объекта.