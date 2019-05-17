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«Процесс идет»: в ДНР назвали число заявлений на получение гражданства РФ

Политика

Соответствующий указ предполагает рассмотрение документов до трех месяцев

Донецк, 17 мая 2019, 13:01 — REGNUM  Около 2,5 тыс. жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) подали заявки на получение российского гражданства, заявил 17 мая глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас можно говорить о принятых документах — их порядка 2,5 тысячи. Процесс идет», — цитирует РИА Новости Пушилина.

По его словам, указ предполагает рассмотрение документов до трех месяцев, тогда как прошел только один.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства по упрощённой процедуре для определённых категорий украинских граждан. При этом заявление на российское гражданство можно подать, не отказываясь от гражданства Украины.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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