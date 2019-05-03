В ДНР выстроились очереди из желающих стать гражданами России

Донецк, , 12:09 — REGNUM В Донецкой Народной Республике у здания республиканской миграционной службы МВД выстроилась очередь из желающих подать заявление на получение российского гражданства по упрощенной схеме. Об этом сегодня, 3 мая, сообщают СМИ ДНР.

В 9:00 по московскому времени в Донецка начался прием документов на получение российского гражданства по упрощенной схеме. На момент открытия приемной перед зданием уже была очереди почти в 100 человек.

В МВД ДНР сообщили, что подать документы на получение российского гражданства по упрощенной схеме жители Донбасса могут во всех подразделениях миграционной службы республики.

Принимать заявления на российское гражданство будут уполномоченные лица ДНР и ЛНР, а рассмотрят их в Ростовской области. Там же будут выдаваться и сами паспорта.

Процесс оформления займет порядка трех месяцев. При этом заявление на российское гражданство можно подать не отказываясь от гражданства Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации подписал указ о предоставлении российского гражданства по упрощенной процедуре для определнных категорий украинских граждан. Российский лидер руководствовался гуманитарными соображениями.