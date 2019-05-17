Путину показали пожары в Забайкалье — глава региона ответил

Сочи, Краснодарский край, , 08:07 — REGNUM Российский президент Владимир Путин в ходе медиафорума «Правда и справедливость» в Сочи прокомментировал показанные ему кадры последствий степных пожаров в Забайкалье, в ходе которых сгорело более 10 тысяч голов домашнего скота и более 700 человек признаны пострадавшими. По данным Zab.ru, главе государства их представил представитель «Молодёжки ОНФ» из Бурятии.

«Я и мои друзья узнали о беде в Забайкальском крае. Решили, что должны быть там, где нужны. В течение недели мы работали в Балейском и Борзинском районах. Мы поехали туда сами — разгребали мусор, помогали пострадавшим», — отметил волонтёр «Молодёжки».

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Владимир Путин поблагодарил неравнодушных за помощь и уточнил, что работы по ликвидации последствий ЧС должны быть завершены поздней осенью. Речь идёт о полном завершении работ по восстановлению социальной сферы и домов. По словам президента, то, что главной причиной пожаров в Забайкалье стал пал травы — уже установленный факт.

Вместе с тем, на медиофоруме форуме речь шла и о поджогах леса. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, отвечая на вопрос иркутских журналистов, Владимир Путин, в частности, заметил, что поджоги часто осуществляются с целью скрыть хищения леса, незаконную вырубку. Поскольку эта тема актуальна и для Забайкальского края, врио губернатора региона Александр Осипов заявил, что в системе предстоит навести порядок.

«Лесозаготовка в крае — традиционная и объемная отрасль. Другой вопрос, что в этой отрасли надо сделать прозрачные и выгодные условия: чтобы все делалось по закону, платились налоги, были официальными зарплаты, был легальным оборот древесины. Для тех, кто работает нечестно, надо создавать условия неизбежного «выхода из тени».

Пока же у нас никто не может дать точную цифру по числу нарушителей. Недавно мы приняли решение о начале специальной исследовательской работе, которая будет проведена вплоть до уровня каждого арендного участка. С уверенностью сказать: исходя из сигналов с мест, нечистоплотных, не совсем законных и плохо организованных предприятий в Забайкалье более чем достаточно. И пока такие есть, будет существовать и вероятность намеренных поджогов», — сказал Александр Осипов.

Напомним, после масштабных пожаров, случившихся в Забайкалье 19 апреля, представители команды «Молодёжка» Общероссийского народного фронта при содействии Министерства природных ресурсов РФ проводят ряд социально значимых мероприятий, направленных на профилактику пожаров и помощь пострадавшим от них.

25 апреля Владимир Путин посетил Забайкалье с краткосрочным визитом и пообещал вернуться в регион осенью, чтобы проверить, как чиновники выполнили его поручение о максимально оперативной помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

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16 мая президент РФ провёл встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи, в ходе которой обсудил реализацию национальных проектов и ответил на вопросы.

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