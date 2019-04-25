Владимир Путин обсуждает проблемы пострадавшего от пожаров Забайкалья

Чита, , 02:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин у которого сегодня, 25 апреля, запланирована встреча с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, на несколько часов прибыл в Читу, где проводит совещание с участием федеральных министров и главы региона Александра Осипова на тему ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проблемы забайкальцев обсуждают прямо в здании аэропорта. На встрече присутствуют: министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда Максим Топилин, а также главы Минстроя Владимир Якушев и МЧС Евгений Зиничев, сообщают забайкальские СМИ.

Известно, что глава государства не согласился с доводами о том, что виновниками бедствия, в основном, являются те, кто поджигает.

«Есть такие люди, это понятно, но это значит, что мы плохо работаем», — признал президент, слова которого цитирует ИА «Чита.ру».

Он призвал власти и профильные ведомства усилить работу с населением в майские праздники, чтобы избежать случайных поджогов. В свою очередь, Александр Осипов доложил, что степные пожары нанесли Забайкалью огромный ущерб. Если ранее говорилось о 600 миллионах, то теперь сумма выросла до миллиарда рублей.

Также Владимир Путин пообещал лично проконтролировать ход строительства жилья для погорельцев: его нужно возвести в кратчайшие сроки (до 10 мая все планы строительства должны быть готовы). В сентябре 2019 года глава государства пообещал вновь побывать в Забайкалье, чтобы убедиться, как выполняется его поручение.

Напомним, масштабные степные пожары пришли в Забайкальский край 19 апреля вместе со шквалистым ветром, порывы которого местами достигали 40 метров в секунду. Палы и, возможно, поджоги, распространились на сотни тысяч гектаров, некоторые населённые пункты почти полностью сгорели в огне. Имущества лишились более 600 человек, более 30 получили термические ожоги. Большой урон нанесён сельскому хозяйству: погибли более 10 тысяч домашних животных. В крае введён режим ЧС.