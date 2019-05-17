Опрос показал уровень доверия граждан Южной Кореи к президенту

Сеул, , 07:54 — REGNUM Почти половина (47%) граждан Южной Кореи поддерживают президента страны Мун Чжэ Ина, свидетельствуют данные соцопроса агентства Gallup Korea.

Отмечается, что уровень поддержки южнокорейского лидера повысился на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Вместе с тем число респондентов, которые отрицательно оценивают деятельность главы государства, сократилось на 3%, составив 44%.

По данным агентства, увеличение уровня поддержки связано с улучшением ситуации в межкорейских отношениях, а также усердие, проявляемое Мун Чжэ Ином в работе и успехи во внешней политике.

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Вместе с тем респонденты негативно оценили недостаточную эффективность решения экономических проблем, а также чрезмерную мягкость по отношению к Северной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне.

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