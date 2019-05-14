Сеул, Южная Корея, , 10:47 — REGNUM

Сеул планирует до сентября 2019 года направить продовольственную помощь в Северную Корею. Об этом 14 мая со ссылкой на одного из представителей Министерства объединения Республики Корея сообщает Yonhap.

Сообщается, что помощь необходимо оказать в период с мая по сентябрь, поскольку, согласно доклада Всемирной продовольственной программы ООН, в Северной Кореи нехватка продовольствия из-за санкций и неблагоприятных погодных условий.

Напомним, Организация Объединённых Наций опубликовала отчёт, где указывается, что в 2018 году в КНДР из-за плохих погодных условий был собран самый маленький урожай за последние 10 лет. Для предотвращения гуманитарной катастрофы Северной Корее необходимо около 1,36 млн тонн зерна.

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