На Украине критикуют Зеленского и «угрожают» Крымскому мосту: Радио REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1465.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина и США всё ещё пытаются ударить по РФ санкциями: Радио REGNUM