А он спросил «Чей Крым?»: Украина шокирована разговором Зеленского и Додона

Киев, , 11:58 — REGNUM Украинские политические эксперты негативно восприняли состоявшийся накануне разговор избранного президента страны Владимира Зеленского с главой Молдавии Игорем Додоном, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 мая.

Политолог Артем Филипенко, в частности, задает риторический вопрос, спросил ли новоизбранный президент Украины у Додона «Чей Крым?».

Также он отмечает, что «неразборчивость в политических связях» приведёт Зеленского к неприятностям и предполагает, что следующим собеседником избранного президента Украины может стать глава Приднестровья Вадим Красносельский.

Политический эксперт Виталий Портников отмечает, что если Владимир Зеленский встретится с Игорем Додоном без отказа последнего от своих слов о «российском» Крыме, внешнюю политику Украины на крымском направлении можно будет с полным основанием считать подорванной изнутри.

«Встреча с Додоном станет сигналом всем тем политикам, кто хотел бы признать российский статус полуострова, но опасался это сделать из-за возможных украинских протестов и реакции международного сообщества. Но если Додон говорит о российском Крыме — и разговаривает с украинским президентом — то значит и другим можно все. Вполне очевидно, что первый шаг к легитимизации российского статуса Крыма самой Украиной — причем на высшем уровне — будет, таким образом, сделан», — размышляет эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в результате телефонного разговора Игорь Додон и новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский договорились о двусторонней встрече уже в ближайшее время.

«Обсудили отношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес. Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы», — говорится в официальном комментарии по итогам разговора.

Штаб Зеленского пока что не комментировал телефонный разговор с лидером Молдавии.