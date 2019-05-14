За слова о «лесном брате» в Литве выписан штраф в 12 тысяч евро

Вильнюс, , 13:06 — REGNUM Клайпедский участковый суд сегодня, 14 мая, вынес приговор члену городского самоуправления Вячеславу Титову за слова о главаре так называемых «лесных братьев» Адольфасе Раманаускасе Ванагасе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Суд оштрафовал Титова на 12 тысяч евро (в переводе 900 тысяч рублей по сегодняшнему курсу), при том, что изначально обвинение просило лишить свободы политика на 1,8 лет с отсрочкой исполнения наказания на два года — то есть условно.

Поводом стали слова Титова, когда он был депутатом горсовета Клайпеды прошлого созыва от уже несуществующей партии «Союз русских Литвы», против увековечивания памяти Раманаускаса-Ванагаса в городе. Он публично призвал не устанавливать памятную табличку этому лицу, ссылаясь на приговор советского суда Ванагасу в том, что он виновен в гибели порядка 8 тысяч гражданских лиц, за что и был казнён.

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После скандала Титов, не дожидаясь начала процесса импичмента, сам сложил мандат члена горсовета, но повторно избрался в новый совет во время мартовских муниципальных выборов.

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«Лесные братья» в Литве приравнены к национальным героям, а их вина в убийстве десяток тысяч гражданских лиц, особенно евреев, ещё до прихода нацистов, в Литве игнорируется. Публичные попытки усомниться — караются законом.

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